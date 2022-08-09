Политолог объяснил, почему обыск поместья пойдет Трампу на пользу Политолог Можегов заявил, что обыск в поместье Трампа пойдет экс-президенту только на пользу

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Демократы в США пытаются задавить экс-президента США Дональда Трампа из-за страха перед возможным участием политика в следующих выборах главы государства, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Эксперт предположил, что обыск поместья Мар-а-Ларго в Майами (штат Флорида) пойдет бывшему американскому лидеру только на пользу на фоне низких рейтингов нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Они пытаются Трампа давить, боятся его. Но эта история бессмысленная, сыграет только Трампу на руку. Его-то поддержка растет, а Байдена — падает. Если бы они это сделали полгода назад — имело бы смысл. Сомневаюсь, что это сыграет против Трампа. Да, явно политическая борьба, Трамп собирается идти на второй срок, у Байдена сейчас шансов нет. И вообще у Демократической партии плачевные времена, вот они и идут на спорадические меры для подавления конкурентов, — рассказал Можегов.

Он также не исключил начала в США горячей фазы гражданской войны из-за противоречий американских либералов и консерваторов. По его словам, к последним как раз относится Дональд Трамп.

Накануне газета New York Post привела подробности обыска агентами ФБР виллы Трампа. По данным издания, в обыске участвовали по меньшей мере 100 агентов ФБР. По утверждениям СМИ, их интересовали документы, которые политик, скорее всего, забрал из Белого дома. Хотя в феврале в Washington Post сообщалось, что сотрудники Национального управления архивов и документации уже изъяли из имения бывшего американского главы несколько ящиков с документами, вывезенных им из Белого дома.

Сам Трамп считает, что в обыске «не было необходимости». Он связал это с его предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году.