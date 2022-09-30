Названы имена основных претендентов на Нобелевскую премию мира-2022 Политолог Урдал назвал Навального и Тихановскую главными претендентами на Нобелевскую премию-2022

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Нобелевская премия

Российский и белорусский оппозиционеры Алексей Навальный и Светлана Тихановская являются главными претендентами на получение Нобелевской премии мира в 2022 году, заявил норвежский политолог, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал. По его словам, данный жест может быть использован в качестве осуждения военной операции, проводимой российскими военными на территории Украины.

И Тихановская, и Навальный открыто критикуют российское вторжение в Украину.​ Разделенная между ними Нобелевская премия мира будет рассматриваться как явный протест против российской агрессии и помощи со стороны Беларуси, а также как поддержка демократических и ненасильственных альтернатив Лукашенко и Путину, — говорится в докладе Урдала.

По его мнению, оппозиционные политики были бы достойными лауреатами Нобелевской премии, поскольку они всегда призывали к мирной ненасильственной смене власти в своих странах. Именно подобная идеология является определяющей для Нобелевского комитета.

В 2021 году Нобелевская премия мира была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой.

Позднее Муратов продал свою Нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн. Все деньги от продажи награды были направлены в международный Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних странах. Часть средств при этом направили на поддержку семей беженцев с Украины и внутренне перемещенных лиц.