Названы главные запреты для россиян в Страстную пятницу Иеромонах Феодорит: в Страстную пятницу нужно больше молиться

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В Страстную пятницу православные верующие должны максимально ограничить себя в еде и обязательно посетить храм, рассказал NEWS.ru Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков). По его словам, в этот день необходимо либо полностью отказаться от пиши, либо довольствоваться хлебом и водой.

В этот день предполагается либо полный отказ от еды, либо вкушать только хлеб и воду. Работать можно, но все нужно делать по необходимости. Если есть, какие-то ограничения по здоровью, и нельзя отказаться от приема пищи, этот вопрос нужно решать со своим лечащем врачом и со своим духовником, — добавил иеромонах.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что на Пасху нельзя раскрашивать яйца обычными фломастерами и маркерами. По ее словам, также не стоит использовать краски для рисования. Специалист пояснила, что в таком случае окраситься может и белковая часть продукта, а это повышает риск отравления химикатами. Кроме этого, как отметила Соломатина, у некоторых людей такие химические соединения могут вызвать аллергическую реакцию.

Ранее в Челябинской митрополии сообщили, что для оформления пасхальных яиц лучше выбирать термонаклейки с орнаментом, а не изображением Иисуса Христа, чтобы не кощунствовать. Священнослужители также считают оскорбительным клеить на яйца лики Богородицы. Они посоветовали выбирать наклейки с нейтральными изображениями.