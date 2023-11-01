Названы пять причин приехать на дачу осенью и зимой Глава Союза дачников Чаплин посоветовал приезжать на дачу зимой из-за воров

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Осенью и зимой лучше навещать свои участки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, на это есть целых пять причин, главная из которых — безопасность.

Первое — это безопасность. Воры часто орудуют на садовых участках именно в осенне-зимнее время года, а хозяева обнаруживают пропажи на своих участках только весной, и найти мошенников по горячим следам не удается. Поэтому лучше периодически приезжать, чтобы проверять имущество, — сообщил Чаплин.

Он добавил, что второй причиной визита на дачу может стать уход за плодовыми деревьями и кустарниками в период снегопада. Деревья могут погнуться и даже сломаться под грузом снега. Поэтому, если такой риск есть, лучше приезжать, чтобы заниматься уборкой снега.

Третья причина — проверка участка на наличие грызунов и вредителей, которые могут орудовать и в домике, и на участке, четвертая — уход за теплицей. В зависимости от материала крыша может прогнуться от тяжести снега, поэтому надо периодически очищать ее. Пятое — проверьте, не протекла ли крыша. Снег опять же может стать причиной нанесения повреждений кровле, и важно осмотреть потолок во всем доме и вовремя устранить неполадки.

Проверяйте свое имущество, чтобы весной без проблем и расстройств приступить к дачному сезону, — резюмировал он.

Ранее Чаплин рассказал, что на землях СНТ и личных подсобных хозяйствах нельзя строить бизнес-бани. По словам парламентария, возведение такой постройки допускается только для собственных нужд.