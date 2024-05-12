Бродячий пес набросился на трехлетнего ребенка Прокуратура Усть-Кута проводит проверку после атаки бродячей собаки на ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бродячая собака набросилась на трехлетнего ребенка в городе Усть-Куте в Иркутской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данному факту организована проверка.

Прокуратура г. Усть-Кута организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нападении 10.05.2024 собаки на 3-летнюю девочку на детской площадке, расположенной на ул. Коммунистической г. Усть-Кута. Обстоятельства, причины и условия пр­оизошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются, — сказали в прокуратуре.

В ведомстве также призвали родителей или законных представителей пострадавшего ребенка обратиться в прокуратуру для решения вопроса о защите прав несовершеннолетней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку в городе Нелидово Тверской области. По имеющейся информации, пострадавшую госпитализировали. Прокуратура также инициировала проверку по факту инцидента. В рамках расследования будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

В городе Темрюке Краснодарского края собака напала на 15-летнюю девочку. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу. Девочка находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная, ей предстоит еще ряд операций.