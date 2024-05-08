Лишилась лица: школьница едва выжила после нападения голодной овчарки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Кубани голодный пес лишил 15-летнюю хозяйку лица. Медики планируют восстановить внешность девушки с помощью кожи с других частей тела. О подробностях инцидента читайте в материале NEWS.ru.

Спас бойфренд

В городе Темрюке Краснодарского края 29 апреля собака напала на 15-летнюю девочку. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу. Девочка находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная, ей предстоит еще ряд операций.

«Подростка доставили в ККБ № 1. Она уже третий день находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная», — рассказали в экстренных службах.

Животное напало на школьницу, когда она начала кормить псов. Девочка попыталась подвинуть собаку, чтобы насыпать корм и другому псу. В этот момент собака напала на хозяйку. Она укусила девочку за ногу и повалила на пол.

От смерти девочку спас ее парень. Он оттащил собаку и вызвал скорую. Медики диагностировали рваные раны щек, носа и верхней губы. Также у школьницы истерзано плечо до кости, бедро и подвздошная область — между нижней частью поясницы и верхней частью ягодичной области.

Как пишет 93.RU, сначала девочку доставили в темрюкскую больницу, где она еще могла отвечать на вопросы. Но позже состояние ухудшилось, и школьницу экстренно перевезли в краевую больницу. При этом медики отказались от помощи пластического хирурга. Отгрызенные ткани невозможно было реплантировать, поскольку они отмерли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Тетя пострадавшей рассказала, что на трагедию откликнулось все врачебное сообщество России. Известные пластические хирурги готовы оказать помощь ребенку в лечении и восстановлении. Скорее всего, школьнице будут пересаживать кожу с других частей ее тела. Но для этого необходимо снять постоянное воспаление в организме пострадавшей.

«Нам очень много врачей готовы помочь. Провести пластику, затем реабилитацию. Но мы пока не понимаем, какая тактика лечения вообще необходима. Ждем, что скажут краснодарские врачи», — уточнила тетя девочки.

Отец начал пить

Известно, что у пострадавшей полгода назад от рака умерла мать. После этого отец начал сильно пить. По словам знакомого, родитель продолжает злоупотреблять алкоголем и после трагедии, которая случилась с его дочерью.

Соседи рассказывают, что часто видели мужчину в невменяемом состоянии, кричащим на всю улицу. При этом в пресс-службе прокуратуры утверждают, что семья у девочки «нормальная».

Работа у отца девочки есть — он занимается сборкой мебели. Дома у них жили два пса породы бельгийская овчарка. Этот инцидент стал первым за все время жизни животных в доме.

Что станет с овчаркой?

Сейчас напавшая на школьницу собака по кличке Алан находится под наблюдением ветеринаров и кинологов, передает «КП-Краснодар». Родственники хотели усыпить собаку, но до окончания следственных действий это сделать нельзя.

Уголовное дело вряд ли будет возбуждено. Законом предусмотрено наказание только за нападение собаки в случае, если животное покусало не своего владельца.

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