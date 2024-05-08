На Кубани голодный пес лишил 15-летнюю хозяйку лица. Медики планируют восстановить внешность девушки с помощью кожи с других частей тела. О подробностях инцидента читайте в материале NEWS.ru.
Спас бойфренд
В городе Темрюке Краснодарского края 29 апреля собака напала на 15-летнюю девочку. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Пострадавшую госпитализировали в краевую больницу. Девочка находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная, ей предстоит еще ряд операций.
«Подростка доставили в ККБ № 1. Она уже третий день находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная», — рассказали в экстренных службах.
Животное напало на школьницу, когда она начала кормить псов. Девочка попыталась подвинуть собаку, чтобы насыпать корм и другому псу. В этот момент собака напала на хозяйку. Она укусила девочку за ногу и повалила на пол.
От смерти девочку спас ее парень. Он оттащил собаку и вызвал скорую. Медики диагностировали рваные раны щек, носа и верхней губы. Также у школьницы истерзано плечо до кости, бедро и подвздошная область — между нижней частью поясницы и верхней частью ягодичной области.
Как пишет 93.RU, сначала девочку доставили в темрюкскую больницу, где она еще могла отвечать на вопросы. Но позже состояние ухудшилось, и школьницу экстренно перевезли в краевую больницу. При этом медики отказались от помощи пластического хирурга. Отгрызенные ткани невозможно было реплантировать, поскольку они отмерли.
Тетя пострадавшей рассказала, что на трагедию откликнулось все врачебное сообщество России. Известные пластические хирурги готовы оказать помощь ребенку в лечении и восстановлении. Скорее всего, школьнице будут пересаживать кожу с других частей ее тела. Но для этого необходимо снять постоянное воспаление в организме пострадавшей.
«Нам очень много врачей готовы помочь. Провести пластику, затем реабилитацию. Но мы пока не понимаем, какая тактика лечения вообще необходима. Ждем, что скажут краснодарские врачи», — уточнила тетя девочки.
Отец начал пить
Известно, что у пострадавшей полгода назад от рака умерла мать. После этого отец начал сильно пить. По словам знакомого, родитель продолжает злоупотреблять алкоголем и после трагедии, которая случилась с его дочерью.
Соседи рассказывают, что часто видели мужчину в невменяемом состоянии, кричащим на всю улицу. При этом в пресс-службе прокуратуры утверждают, что семья у девочки «нормальная».
Работа у отца девочки есть — он занимается сборкой мебели. Дома у них жили два пса породы бельгийская овчарка. Этот инцидент стал первым за все время жизни животных в доме.
Что станет с овчаркой?
Сейчас напавшая на школьницу собака по кличке Алан находится под наблюдением ветеринаров и кинологов, передает «КП-Краснодар». Родственники хотели усыпить собаку, но до окончания следственных действий это сделать нельзя.
Уголовное дело вряд ли будет возбуждено. Законом предусмотрено наказание только за нападение собаки в случае, если животное покусало не своего владельца.
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