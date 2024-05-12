Алабай чуть не загрыз шестилетнюю девочку Прокуратура: безнадзорный алабай покусал девочку в Нелидове Тверской области

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Безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку в городе Нелидово Тверской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По имеющейся информации, пострадавшую госпитализировали.

Сегодня, 11 мая, на улице Пржевальского города Нелидово на 6-летнюю девочку напала, предположительно, безнадзорная собака (алабай). В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. В рамках расследования будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

Ранее в селе Сотниково в Бурятии две бродячие собаки напали на 13-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике. Услышав лай и крики, подростку на помощь бросился сторож, работающий на местном предприятии. Он разогнал псов. В итоге полицейские поймали одного из них.

До этого на жительницу уэльского города Суонси напала домашняя такса. Собака откусила часть щеки у пострадавшей, после чего съела ее. Женщине пришлось наложить более 40 швов, операция длилась почти шесть часов. Из-за случившегося хозяева животного приняли решение усыпить его.