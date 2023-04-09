Названы эффективные упражнения для сжигания жира на животе Тренер Волынкина назвала полезные упражнения для похудения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При появлении жира на животе важно добавить больше активности, сидя на одной диете, можно не решить эту проблему, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, убрать лишний вес помогут упражнения на руки и ноги, которые можно делать как в зале, так и на улице и даже на отдыхе.

Приседания, выпады, махи ногами. Что касается рук, это подъемы рук в сторону. Можно делать это в домашних условиях, налить воды в пол-литровую или литровую бутылку или насыпать горох и делать упражнения, если нет дома гантелей, — пояснила Волынкина.

Также жир с живота помогут убрать многосоставные упражнения, например, планка, в которой задействованы практически все группы мышц. Чем больше человек простоит в ней, тем лучше, но главное делать упражнение правильно, предупредила тренер. Обязательно нужно держать пресс и не прогибать поясницу, чтобы не было травм спины.

Убрать жир с живота помогут упражнения на пресс (скручивания корпуса вперед и в стороны), и «велосипед».

Отрываем лопатки от пола, чтобы поясница полностью лежала на полу, руки скрещиваем спереди и упражнение делается на пресс. Далее любимое упражнение взрослых и детей «красим стены». Отрываем лопатки от пола, руки скрещиваем на груди и прямыми ногами стопами на себя «красим стены», выполняем движение вперед и назад под углом 40-45 градусов, — добавила Волынкина.

Ранее фитнес-тренер Анна Варакина назвала ходьбу одним из самых действенных способов похудеть. По ее словам, для этого нужно добавить к прогулкам элементы планирования, то есть записывать количество километров и скорость движения.