Фитнес-тренер рассказала о действенном способе похудеть Фитнес-тренер Варакина назвала ходьбу действенным способом похудеть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из самых действенных способов похудеть является ходьба, которую при желании можно превратить в полноценное физическое упражнение, рассказала фитнес-тренер Анна Варакина. В беседе с LIFE.ru она пояснила, что для этого нужно добавить к прогулкам элементы планирования, то есть записывать количество километров и скорость движения.

Чтобы превратить ходьбу в более эффективную тренировку, добавьте элементы планирования: записывайте, сколько вы прошли километров или шагов, с какой скоростью, с каким отягощением, составляйте план будущих тренировок и новые маршруты, отмечайте прогресс, — посоветовала тренер.

Эксперт уточнила, что можно выбрать стиль ходьбы, который будет более удобным и эффективным для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Варакина отметила, что ходьба по пересеченной местности требует дополнительных усилий и помогает похудеть. Сжигать калории также можно при интенсивной ходьбе, совмещая ее с легким бегом трусцой. Тренер предупредила, что для этого нужно обувать хорошую спортивную обувь, чтобы избежать травм. В качестве дополнительной нагрузки стоит надевать на плечи рюкзак, с каждым днем утяжеляя его.

Варакина посоветовала отказаться от поездок в лифте в пользу лестниц. Поднимаясь и спускаясь пешком, можно не только похудеть, но и укрепить мышцы и суставы ног. Также стоит обратить внимание на скандинавскую ходьбу, при которой задействуются руки.

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова ранее посоветовала высыпаться, чтобы быстро похудеть к лету. По ее словам, важно следить за интервалами засыпания, так как мелатонин, который помогает в похудении, вырабатывается с 23:00 до 02:00.