Врач поделилась секретами быстрого похудения к лету Врач Терехова посоветовала высыпаться для быстрого похудения к лету

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Чтобы быстро похудеть к лету, следует начать высыпаться, посоветовала врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова. Она пояснила LIFE.ru, что важно следить за интервалами засыпания, так как мелатонин, который помогает в похудении, вырабатывается с 23:00 до 02:00. Кроме того, здоровый сон не должен быть меньше восьми часов.

Он (мелатонин. — NEWS.ru) является очень важным антиоксидантом, который как раз профилактирует в том числе и набор массы тела, и, кстати, является профилактикой онкообразующих процессов, — отметила специалист.

По словам Тереховой, не нужно придерживаться строгих диет. Важно соблюдать интервалы в четыре часа между приемами пищи, а также есть последний раз за четыре часа до сна, чтобы еда успела усвоиться и не отложилась за ночь в виде лишних килограммов. Для быстрого похудения важно включить в рацион руколу, овощи, салат и фрукты, а также не исключать мясо и рыбу, так как они являются поставщиками кальция и полезных микроэлементов.

Соотношение белков, жиров и углеводов в пище должно быть: белка — 30%, жиров — 30% и углеводов — 40%, — предупредила врач.

Специалист рассказала, что избавиться от лишнего веса помогает движение. Для этого необязательно заниматься спортом, достаточно просто много ходить, ездить на велосипеде и вместо лифта пользоваться лестницей.

Терехова добавила, что важно всегда оставаться в хорошем настроении. Эндорфины, гормоны радости, являются катализаторами метаболических процессов. Кроме того, стресс опасен для организма тем, что приводит его к раннему старению.

Диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала худеющим чередовать кардио- и силовые тренировки. Эксперт объяснила, что таким образом проще создать в организме дефицит калорий, без которого борьба с лишним весом практически невозможна.