Названы эффективные методы воспитания кошек «ФедералПресс»: кошек нужно воспитывать в строгости, но не применять физической силы

Чтобы вырастить воспитанного питомца, кошку нужно с первых дней приучать к лотку, проявлять строгость, но не наказывать физически, а также показывать свой авторитет и устанавливать запреты, пишет «ФедералПресс». Необходимо также уважать личные границы животного и не трогать кота, если он хочет побыть в одиночестве, сообщили в издании.

Начинать воспитывать кошку нужно после 4 месяцев, а в год питомца можно стерилизовать или кастрировать, но только после предварительной консультации с ветеринаром.

Ни в коем случае нельзя применять физическую силу к животному, из-за этого кот перестанет вам доверять и не будет слушаться. Также важно устанавливать запреты и не нарушать их. Если один раз разрешить котенку забраться на стол, он будет продолжать это делать, думая, что ему это позволено.

Чтобы обеспечить домашнему любимцу комфорт в квартире, важно следить за лотком кота и вовремя его убирать. Кроме того, питомцу нужны игрушки и когтеточка, чтобы он не скучал в ваше отсутствие.

В комитете ветеринарии Москвы заявили, что самым распространенным и опасным заболеванием среди кошек является мочекаменная болезнь. Чаще всего от нее страдают самцы. Представители ведомства пояснили, что частой причиной возникновения заболевания является неправильное питание, которое приводит к нарушению обмена веществ. Чтобы защитить здоровье кота или кошки, необходимо следить за рационом и физической активностью животного.