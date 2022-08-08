Ветеринары рассказали, как защитить кошку от опасного заболевания почек Комитет ветеринарии Москвы: правильное питание защитит кошку от мочекаменной болезни

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Самым распространенным и опасным заболеванием среди кошек является мочекаменная болезнь, сообщили в комитете ветеринарии Москвы. Чаще всего из-за нее страдают самцы в связи с анатомическими особенностями, отмечают специалисты. Чтобы защитить здоровье питомца, необходимо следить за его рационом и физической активностью, пишет «Москва 24».

Среди основных причин развития мочекаменной болезни выделяют неправильное питание, которое, в свою очередь, приводит к нарушению обмена веществ, лишнему весу и к гормональным сбоям, также играет роль генетическая предрасположенность, — пояснили представители ведомства.

Если животное испытывает дискомфорт во время мочеиспускания, или оно стало слишком частым, нужно показать питомца специалисту, подчеркнули ветеринары.

В комитете также предупредили, что летом коты и кошки часто падают из окна, что может привести к смерти животного. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно следить за питомцем и не подпускать их к открытым окнам. Специалисты заявили, что если внешние повреждения отсутствуют, у кота все равно могут пострадать внутренние органы, поэтому после падения необходимо отвезти животное в клинику.

Ветеринарные врачи Софья и Полина Климкины рассказали, как уберечь кошку от краш-синдрома. По их словам, если животное застряло в оконном проеме, необходимо незамедлительно вытащить его и отвезти к ветеринару. В противном случае, у питомца будет нарушено кровоснабжение мягких тканей и органов, что может привести к летальному исходу.