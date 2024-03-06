Названы дачные культуры, которые можно начать сажать в марте Депутат Чаплин: в марте можно начинать сажать томаты, перец и баклажаны

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В марте можно начинать сажать томаты, перец, баклажаны, базилик, лук и ряд других культур, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, к наступлению теплой погоды данная рассада успеет подрасти и будет готова к пересадке в почву.

В марте можно начинать сажать баклажаны, томаты, базилик, перец, лук и другие культуры, чтобы рассада успела подрасти к моменту теплой погоды и готова была для пересадки в почву, — добавил Чаплин.

Парламентарий также посоветовал садоводам успеть в марте очистить участок земли от сломанных и старых веток, а также обрезать деревья и приступить к уходу за кустарниками и плодовыми деревьями.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что в России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом. Депутат отметил, что к подобным привилегиям относятся, в частности, сельская ипотека, право использовать маткапитал и упрощенное оформление по «дачной амнистии».

Он подчеркнул, что дом не может быть выше трех этажей и 20 метров, при этом в каждом регионе еще и свои особенности ограждений — например, в Подмосковье забор не должен быть выше 1,8 м. Чаплин отметил, что если постройка используется как дача, но у нее жилое назначение, то в таком доме можно оформить регистрацию.