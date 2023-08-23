Названо условие, при котором россияне смогут получить пенсию в 100 тысяч Экономист Кульбака: пенсии в 100 тысяч возможны при смене системы расходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы россияне смогли получать пенсии в 100 тысяч рублей, необходимо полностью поменять систему расходов государства, заявил NEWS.ru экономист Николай Кульбака. Так он прокомментировал результаты опроса сервиса «Работа.ру», согласно которому россияне хотели бы получать пенсию в размере 69 тысяч рублей, однако многие заявили о желании получать 100 тысяч. По словам экономиста, для этого нужно резко сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовые органы, чиновничий аппарат и переделать всю систему пенсий.

Надо резко сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовые органы, чиновничий аппарат и переделать всю систему пенсий, прежде всего сделать ее такой, чтобы люди могли сами зарабатывать на собственную пенсию, чего сейчас нет, чтобы была нормальная накопительная система, но это, правда, небыстро. А прежде всего — урезать аппетиты государства в пользу людей, — считает Кульбака.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что пенсия в размере 100 тысяч рублей является нереальной и недостижимой. Он подчеркнул, что такой вариант теоретически возможен, если все будут получать белую зарплату и она будет достаточно высока.