Названо число уничтоженных «Ланцетами» натовских гаубиц РИА Новости: «Ланцеты» уничтожили в зоне спецоперации почти половину натовских гаубиц

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Дрон-камикадзе «Ланцет»

Почти половина западных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации уничтожена барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», также известными как «Ланцеты», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его данным, эти российские боеприпасы уже стали одним из основных средств в контрбатарейной борьбе.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы: из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%, — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, «Ланцеты» демонстрируют высокую эффективность и с боевой, и с экономической точек зрения, поскольку на одну гаубицу ВСУ, как правило, нужен всего один дрон. При этом экономятся другие виды боеприпасов, сокращается время работы у разведки и боевых расчетов.

Собеседник агентства уточнил, что использование дронов-камикадзе в качестве средства поражения уже хорошо отработано российскими подразделениями.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВС РФ впервые получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», аналогов которым нет ни у одной западной страны. По его словам, эта система использует специальную смесь, способную выжигать укрепления и личный состав противника.