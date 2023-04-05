Названо российское оружие, способное выжигать позиции противника Военный эксперт Дандыкин назвал системы «Солнцепек» способными выжигать позиции противника

Фото: Министерство обороны РФ

Выстрел из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек»

Вооруженные силы России впервые получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», аналогов которым нет ни у одной западной страны, рассказал «Народным Новостям» военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эта система использует специальную смесь, способную выжигать укрепления и личный состав противника. Он уточнил, что «Солнцепек» успешно зарекомендовал себя еще до начала СВО.

Эта система очень эффективна за счет залпового огня. В снаряд заправляют специальную смесь, которая при взрыве составляет 3000 градусов. Именно поэтому все укрепления и личный состав противника просто выжигаются, — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что новые разработки Вооруженных сил России являются более эффективными, чем западные. Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс очень активно работает и модернизирует вооружение с учетом его недостатков, которые раскрылись в ходе СВО. Дандыкин предположил, что российская армия в будущем может принять на вооружение танки «Черный орел» и новые БПЛА по типу «Ланцета».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 апреля во время селекторного совещания в ведомстве заявил, что Вооруженные силы Белоруссии получили от России оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М». По его словам, ОТРК может применяться и в обычном, и в ядерном исполнении