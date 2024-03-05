Названо число россиян, которые точно пойдут на выборы ФОМ: более 60% россиян точно примут участие в выборах президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

61% россиян cовершенно точно примут участие в голосовании на выборах президента РФ, следует из данных опроса, проведенного Фондом общественного мнения. При этом 13% респондентов заявили о высокой вероятности посещения выборов.

Также 9% россиян заявили, что совершенно точно не пойдут на выборы. Вместе с тем 90% опрошенных подтвердили свою осведомленность о датах проведения голосования. Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведен с 1 по 3 марта. В нем приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Кроме того, Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, согласно которому 80% россиян планируют голосовать на выборах президента в марте. При этом назвать дату проведения выборов не смогли только 2% опрошенных. В то же время 10% участников опроса заявили, что пока не решили, будут ли участвовать в голосовании.

Ранее Верховный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом на выборах президента России. Аналогичный иск был отклонен и 21 февраля.