Названа возможная причина возгорания на химзаводе под Тулой

https://static.news.ru/photo/ee237584-faa8-11ea-baab-fa163e074e61_660.jpg АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" Фото: nakazot/vk.com

Разрушение одного из технических устройств для распределения газа могло послужить причиной возгорания на промплощадке АО «Новомосковская акционерная компания "Азот"». Об этом сообщило само тульское предприятие.

Ранее сообщалось, что 18 сентября при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа. Это привело к взрыву и возгоранию.

Причиной разгерметизация трубопровода, по предварительным данным, является разрушение технического устройства — тройника, функцией которого является распределение газа, — цитирует ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что тройник изготовлен на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге и смонтирован в начале сентября. Это было его первое использование.

Утром 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом, писал NEWS.ru.