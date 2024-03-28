Названа сумма, собранная РКК на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе» РКК собрали 1,2 млрд рублей для пострадавших и семей погибших в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 1,2 млрд рублей собрал Российский Красный Крест (РКК) для пострадавших и семей погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба организации. РКК поступила информация о первых сложных случаях.

По всем первым 33 семьям мы приняли решение о выделении материальной помощи уже сейчас. РКК начал выплачивать им от 300 тысяч до 450 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

По решению спецкомиссии поддержку окажут детям, потерявшим одного или двух родителей в результате теракта, нуждающимся в материальной помощи пострадавшим, находящимся на лечении, а также тем, кто остался одним кормильцем в семье.

Ранее сообщалось, что правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) продолжит борьбу с «Вилаят Хорасан» — афганским крылом ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин ответил на вопрос, возможно ли сотрудничество с Россией на этом направлении после теракта в «Крокус Сити Холле».