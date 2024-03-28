Талибы обещали бороться с террористами, связанными с атакой в «Крокусе» Талибы заявили, что движение продолжит борьбу с террористами «Вилаят Хорасан»

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Правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) продолжит борьбу с «Вилаят Хорасан» — афганским крылом ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин. Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости, возможно ли сотрудничество с Россией на этом направлении после теракта в «Крокус Сити Холле».

Мы делаем свою часть работы и будем делать все, что в наших силах. Мы боремся с ними и не позволим им представлять угрозу для нас в Афганистане, — сказал Шахин.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ «Голос Хорасана», который работает на аудиторию Таджикистана. Сейчас он удален.

При этом президент России Владимир Путин на совещании со спецслужбами заявил, что Москва знает, кто исполнил террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, но ее интересуют заказчики. Глава государства подтвердил, что теракт осуществили радикальные исламисты.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных автоматическим оружием мужчин ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, затем начали поджигать здание изнутри. По последним данным, погибли минимум 143 человека, еще более 180 человек пострадали.

По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки — это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили под арест до 22 мая.