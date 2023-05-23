Названа средняя продолжительность работы россиян на пенсии Росстат: средняя продолжительность работы россиян на пенсии составляет 7,5 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя продолжительность работы россиян после назначения пенсии в 2022 году составила 7,47 года, пишет РБК со ссылкой на данные исследования Росстата. Согласно официальной статистике, дольше других работают пенсионеры по инвалидности, меньше всего трудятся получатели пенсии по старости.

Показатель продолжительности трудового стажа после выхода на пенсию в 2022 году стал самым высоким за весь период статистики, которая ведется с 2011 года. Тогда после назначения пенсии россияне в среднем трудились шесть лет. В 2020 году показатель составил 7,02 года.

При этом «обычные» пенсионеры по старости, которые в разное время вышли на пенсию по достижению соответствующего возраста, работают в среднем 2,3 года. Это в 2,5 раза меньше показателя за 2020 год, когда он составил 5,82 года.

Россияне, получающие выплаты по инвалидности, совмещают пенсию с работой в течение 11,82 года, а граждане, которым положены досрочная трудовая и военные пенсии, трудятся почти 7,5 года. В 2022 года возраст выхода на пенсию в этих категориях составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.

О работе на пенсии среди опрошенных Росстатом заявили 17,8% респондентов, что несколько ниже официальных данных. Так, на январь 2023 года Социальный фонд России насчитывал 7,9 млн работающих пенсионеров, что составляет около 18,9% от общего числа россиян пенсионного возраста (41,8 млн).

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому часть страховых и социальных пенсий будет назначаться россиянам автоматически. Нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года.