Назван самый привлекательный актер из числа «страшненьких» Пластический хирург Блинова назвала Челентано самым привлекательным «страшненьким» актером

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Самым привлекательным актером из числа «страшненьких» является итальянец Адриано Челентано, таким мнением с NEWS.ru поделилась пластический хирург Виктория Блинова. Эксперт подчеркнула, что кинозвезду «не раз сравнивали по типажу с шимпанзе», но животный типаж стал его изюминкой, неоднократно обыгранный в картинах.

Адриано Челентано — итальянец с харизматичной внешностью. На его счету более 40 фильмов. Актера часто сравнивали по типажу с шимпанзе, но его это никак не смущало: животный типаж он сделал своей изюминкой и не раз обыгрывал его в картинах. При всей своей незаурядности, он всегда пользовался успехом у женщин, — считает медик.

Также в топ-5 «уродцев» Блинова добавила киноактера и режиссера Жерара Депардье. По ее мнению, мужчина выделяется на фоне «французских эталонов не только крупным носом-картошкой, но и внушительным весом. Несмотря на это, артист был и остается крайне обаятельным», уверена эксперт.

В топ-5 нетипичных красавчиков также входит испанец Хавьер Бардем — что привлекательного в крупных чертах лица, искривленном носе, если бы не его притягательность. Далее идут еще два француза: Венсан Кассель и Жан Рено. Первому отдала предпочтение сама Моника Белуччи, несмотря на тот же кривой нос и угловатое лицо. Не зря их называли «красавицей и чудовищем». У Рено также не все в порядке с внешностью — крупный нос, близко посаженные глаза, что не помешало ему подняться на вершину актерской славы, — подытожила Блинова.

Ранее Блинова в беседе с NEWS.ru назвала самой красивой актрисой и моделью планеты без пластических операций бразильскую звезду подиума Жизель Бюндхен. По ее словам, знаменитость известна своим рационом только из органической еды, поэтому без хирургического вмешательства она «выглядит свежо и естественно».