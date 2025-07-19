Названа причина, по которой западное Z-поколение полюбило Достоевского UnHerd: Достоевский значительно повлиял на умы западного Z-поколения

Несмотря на призывы к бойкоту, русская культура, особенно творчество писателя Федора Достоевского, гипнотизирует западную молодежь, написал для UnHerd колумнист Кристофер Эйкерс. Для разочарованного либерализмом поколения Z его идеи актуальны как никогда.

Книги писателя стали бестселлерами, потому что молодым людям созвучны темы, о которых пишет Достоевский. Свобода, вера, кризис семьи, борьба с нигилизмом и материализмом, захлестнувшими его век, глубоко резонируют с современной нам эпохой сомнений, подчеркнул автор статьи.

Для американской молодежи, разочарованной материализмом и либерализмом, творчество Достоевского актуально как никогда, — отметил Эйкерс.

Его пророческий дар виден сегодня ярче, чем когда-либо, продолжил репортер. Несмотря на политические разногласия, русская литература сохраняет мощное влияние на западные умы, а Достоевский стал неожиданным кумиром нового поколения читателей.

Ранее сообщалось, что в 2023-м в соцсетях завирусилась книга Достоевского «Белые ночи». Видео с блогерами, которые держат в руках это произведение, до сих пор можно встретить в TikTok. По оценкам издания The Guardian, в 2024 году «Белые ночи» стали четвертым самым продаваемым произведением переводной литературы в Великобритании.