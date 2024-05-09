Названа причина отсутствия попыток ВСУ уничтожить Крымский мост 7 и 9 мая Генерал Липовой: у ВСУ не осталось ракет и ВСУ для удара по Крымскому мосту

Фото: МО Украины

У ВСУ кончаются ракеты и БПЛА, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя отсутствие попыток Киева атаковать Крымский мост. По его мнению, все разговоры об этом служат только средством запугать Москву.

Обсуждаемый возможный сокрушительный удар ВСУ по Крымскому мосту не случился, так как у Украины кончаются ракеты и БПЛА. Киева хватило на пару попыток с надводными дронами, катером и несколькими беспилотниками. Их запустили из акватории Черного моря и они были сбиты российской ПВО. Все обсуждения в СМИ, особенно в западных, служила средством нагнетания, запугивания России, — сообщил Липовой.

По его мнению, Украина находится в плачевном состоянии, запасы подходят к концу. Липовой делает такой вывод из ежедневных сводок и жалоб президента Владимира Зеленского.

Украина с каждым днем теряет в глазах заокеанских и европейских хозяев политическую привлекательность. Зеленский считает ее форпостом с Россией, якобы чтобы не пустить ее в Европу. Его последнее заявление — лишь только заявление, только и всего, — сообщил генерал.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что удары российских сил по Одессе уничтожили крупный пункт сборки и подготовки безэкипажных катеров. По его словам, таким образом ВС РФ принимают все необходимые меры для защиты Крымского моста. Минобороны России эту информацию не комментировало.