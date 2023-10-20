Названа предварительная причина смерти биатлонистки Резцовой Mash: Резцова скончалась от остановки сердца

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, член правления СБР Анфиса Резцова

Telegram-канал Mash сообщает, что предварительная причина смерти трехкратной чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой — остановка сердца. По сведениям Mash, бывшая спортсменка в последние годы злоупотребляла алкоголем, а в марте 2023 года она перенесла сердечный приступ.

По информации канала, после неудачных выступлений в сезоне-1999/00 Резцова бросила карьеру лыжницы и стала часто выпивать. После того как биатлонистка рассталась с мужем, она продолжила вести пагубный образ жизни.

О смерти Анфисы Резцовой стало известно 20 октября. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным горкам. Спортсменка скончалась в возрасте 58 лет в реанимации. За несколько месяцев до этого она перенесла инфаркт. Длительное время Резцова страдала от пониженного гемоглобина, из-за чего ей требовались частые переливания крови.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев заявил, что Резцова была великой спортсменкой, которая внесла определенный вклад в спорт и прославила Россию. Депутат также выразил соболезнования родственникам чемпионки, добавив, что ему очень жаль слышать такие новости.