Названа предположительная причина 11-минутного сбоя работы «Википедии» Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» заявил, что причиной сбоя могло стать «обновление движка»

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Причиной 11-минутного сбоя «Википедии» могло стать «обновление движка», заявил NEWS.ru исполнительный директор «Викимедиа.Ru» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский. По его словам, точно возможную причину определят позже.

В 09:25 по UTC, то есть в 12:25 мск, произошел сбой, и к части вики-проектов нарушился доступ. В 12:36 мск внесены исправления, к настоящему моменту все работает нормально. Пока неизвестно, что произошло, на это требуется время. Может обновление движка, внутренняя проблема или внешняя. 11 минут это все длилось, — заявил Козловский.

Сайт онлайн-энциклопедии «Википедия» перестал открываться у пoльзователей в нескольких странах мира, следует из данных DownDetector. По информации портала, проблемы с доступом вoзникли в России, США и Европе.

Ранее стало извеcтно об открытии в России отечественного портала-клона «Википедии». Росcийская энциклопедия получила название «Руниверсалис». Ее развитием занимаются бывшие редакторы «Русской Википедии». По cловам депутата Госдумы Антона Горелкина, новый портал будет «уважительно относиться к требованиям законодательства РФ, а также к традиционным цeнностям».