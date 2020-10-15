Названа польза грубых игр родителей с детьми

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Шуточные «бои без правил» между родителями и детьми полезны. Об этом заявил психолог, нутрициолог Андрей Беловешкин.

В дошкольном возрасте идёт активный рост префронтальной коры, и такие игры помогают развить самоконтроль, регуляцию эмоций и понимание чувств других, — цитирует его «Вечерняя Москва».

Беловешкин добавил, что желание детей играть грубо, нападать и задирать родителей — это не их плохой характер, как считают многие, а врождённая потребность. Избегать их и запрещать не нужно.

Он также считает, что такие контактные игры, когда детей толкают, кидают и бросают из стороны в сторону, помогают детям контролировать свою агрессию. А вот дефицит такого общения может привести к выработке агрессивного поведения.

Как писал NEWS.ru, ранее и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре рассказала, что дети теряют мотивацию к учёбе из-за перегрузки подготовкой к школе в детском саду.