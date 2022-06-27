Названа опасность курения в жару Кардиолог Османов назвал опасность курения в жару

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов заявил, в жару рекомендуется исключить курение, так как это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, например, появляется риск образования тромбов. Эксперт отметил, что употребление табака негативно влияет на все системы организма, однако в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Он порекомендовал полностью ограничить себя в этой привычке, либо свести её к минимуму, пишут «Известия».

При сильной жаре сокращается количество кислорода в воздухе, из-за чего становится тяжелее дышать. В совокупности с курением это повышает риск развития спазмов сосудов, в том числе головного мозга. В результате это может привести к обмороку или предынсультному состоянию, — поделился кардиолог.

Специалист добавил, что в жару из-за курения усиливаются раздражительность, головная боль, а также происходит снижение работоспособности.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее рассказал, что людям, которые страдают от мигрени, следует ограничить употребление ряда продуктов питания. Эксперт уточнил, что речь идёт о красном вине, кофе, чае, а также об энергетических напитках. В качестве провоцирующего мигрень продукта врач также назвал жирное мясо, но отметил, что в этом случае это не самая вредная еда.