Названа опасность домашних масок для волос Трихолог Терешина: самодельные маски для волос могут вызвать заболевания кожи головы

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Самодельные маски для волос опасны тем, что могут вызвать заболевания кожи головы, предупредила врач-трихолог Наталья Терешина. В беседе с «Москвой 24» специалист объяснила, что в состав домашних уходовых средств для волос обычно входят агрессивные компоненты, которые вредят коже, вызывают раздражение, шелушение, перхоть, контактный дерматит и выпадение волос.

Если после нанесения маски чувствуется жжение, средство необходимо срочно смыть. В противном случае есть большой риск получить ожог кожи головы, — предостерегла трихолог.

По словам Терешиной, самодельную смесь нельзя наносить на сухую кожу и держать на голове больше часа. Специалист уточнила, что ждать чудесного эффекта от домашних масок не стоит: компоненты остаются на коже головы, не влияя на фолликулы, которые находятся глубоко под ней. Трихолог добавила: при проблемах с волосами лучше обратиться к врачу, а не пытаться заниматься самолечением.

Дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева ранее порекомендовала обратить внимание на подбор уходовых средств для окрашенных волос. Врач посоветовала использовать бальзамы и несмываемые сыворотки-флюиды, а также окрашивать волосы у профессиональных парикмахеров.