Названа болезнь, к которой может привести длительное нахождение в туалете Колопроктолог Родимов: длительное нахождение в туалете чревато геморроем

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Одной из самых распространенных причин развития геморроя является длительное нахождение в туалете, предупредил врач-колопроктолог Сергей Родимов. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что привычка много времени проводить в туалете зачастую связана с использованием гаджетов.

Зависимость между длительным пребыванием в туалете и геморроем научно и статистически доказана. При расспросе пациентов они все признаются, что пользуются гаджетами во время дефекации, что растягивает процесс на 20–25 минут. Этот фактор является весомым в развитии геморроя, — пояснил врач.

Геморрой представляет собой распространенное заболевание, характеризующееся воспалением и увеличением вен в области прямой кишки. Родимов уточнил, что, согласно статистике, с проблемой сталкивается 145 пациентов на 1000 человек взрослого населения. Врач добавил, что длительное нахождение в туалете чревато не только геморроем, но и острым тромбозом.

Врач-колопроктолог Константин Овчинников ранее предупредил, что чрезмерное увлечение сауной и баней также может привести к образованию геморроя. По его словам, это связано с горячим и влажным воздухом, который повышает давление в сосудах.