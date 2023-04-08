Названа обитающая в России змея, чей укус грозит ампутацией или смертью Герпетолог Старков: укус обитающей на Кавказе гюрзы грозит ампутацией конечности или смертью

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Левантская гадюка, или гюрза

Укус гюрзы (левантской гадюки) может грозить ампутацией конечности или смертью, рассказал NEWS.ru герпетолог, научный сотрудник лаборатории молекулярной токсинологии Института биоорганической химии РАН Владислав Старков. Эксперт отметил, что ее яд крайне опасен и провоцирует образование тромбов.

В Южном Дагестане обитает гюрза, или левантская гадюка. Ее укусы крайне опасны, могут закончиться смертью или ампутацией конечности, которую она ужалила. Яд крайне опасен, провоцирует образование тромбов с последующей тромбоэмболией. Пытаться отличить виды гадюк по внешнему виду сложно, если ты этим не занимаешься профессионально, не держал их в руках, — добавил Старков.

По его словам, гадюка может напасть на человека в целях самозащиты, но и такое происходит далеко не всегда. По его словам, в большинстве случаев змеи предпочитают просто уползти. Он подчеркнул, что первыми гадюки не нападают никогда и преследовать они не будут. Заметив человека, змея либо останется лежать на своем месте, греясь на солнце, либо уползет в траву или нору в земле.

Ранее врач Азизбек Ботиров рассказал, что при укусе гадюки следует промыть рану проточной водой и вызвать врачей. Он добавил, что поврежденную кожу не должны сдавливать одежда или аксессуары, поэтому их необходимо снять. Специалист также указал, что ни в коем случае нельзя высасывать яд, так как можно отравиться вслед за пострадавшим.