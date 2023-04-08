Герпетолог рассказал, при каком условии гадюка может напасть на человека Герпетолог Старков: гадюки нападают на людей только в целях самообороны

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ядовитая змея

Гадюка может напасть на человека в целях самозащиты, но и такое происходит далеко не всегда, рассказал в беседе с NEWS.ru герпетолог, научный сотрудник лаборатории молекулярной токсикологии Института биоорганической химии РАН Владислав Старков. По его словам, в большинстве случаев змеи предпочитают просто уползти.

Гадюки нападают в целях самообороны, и то такое практически невозможно. Змея атакует, если расстояние до человека до 35 см — длина броска из сидячего положения, если ее попытаться схватить, но это клинический случай, такого лучше не делать, — сказал специалист.

Он подчеркнул, что первыми гадюки не нападают никогда и преследовать человека они не будут. Заметив человека, змея либо останется лежать на своем месте, греясь на солнце, либо уползет в траву или нору в земле.

Если вы видите гадюку, значит вам ничего не угрожает. Она на вас не нападет, а просто уползет по своим гадючьим делам, — заключил герпетолог.

Ранее врач Азизбек Ботиров рассказал, что при укусе гадюкой следует промыть рану проточной водой и вызвать врачей. Он добавил, что поврежденную кожу не должны сдавливать одежда или аксессуары, поэтому их необходимо снять. Специалист также указал, что ни в коем случае нельзя высасывать яд, так как можно отравиться вслед за пострадавшим.