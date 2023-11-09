Названа идеальная тренировка для женщин в спортивном зале Тренер Волынкина посоветовала девушкам проводить занятия на все группы мышц

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Если у девушек не много времени на спортивный зал и есть всего несколько дней, очень эффективно проводить комплексную тренировку на все группы мышц, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, за счет проработки всего тела сразу будут как выносливость, так и сильные мышцы.

Прорабатывать все в один день, потом давать себе отдых и снова повторять. Занимаемся два-три раза в неделю, в зависимости от занятости. Я за проработку всего тела сразу. Один день направлен на кардио, другой — на выносливость. Человек будет выносливым и с сильными мышцами, потому что идет работа с гантелями и сжигание лишнего веса, — сказала Волынкина.

Она добавила, что для девушек крайне полезными будут приседания, выпады, становая тяга, упражнения «лодочка» и «супермен», которые укрепляют мышцы спины. Также тренер рекомендовала делать отжимания от брусьев, подъемы мяча или гантелей над головой, скручивания, прямую и боковую планку.

Ранее Волынкина напомнила, что чрезмерное употребление биологических активных добавок может привести к отравлению организма. Она сообщила, что симптомами отравления являются аллергическая реакция, тошнота, рвота, повышенная температура, лихорадка и сыпь.