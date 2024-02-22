Названа главная сложность в разработке российского аналога FIFA Эксперт Кузьменко: у России нет опыта создания футбольных игр уровня FIFA

Фото: EA Sports

Игра FIFA

Основная сложность в разработке российского аналога футбольного симулятора FIFA заключается в отсутствии опыта работы над подобными проектами у отечественных специалистов, заявил NEWS.ru эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. По его словам, над оригиналом десятки лет работали профессиональные разработчики.

У нас хватает профессиональных и опытных кадров, но у нас нет людей, которые десятки лет работают над разработкой FIFA. Над этим работают настоящие профессионалы своего дела. Сделать свой симулятор FIFA можно, но по качеству при всем желании это как попытка сделать русский iPhone. Но у нас еще нет такого большого количества опыта, — заявил Кузьменко.

Он отметил, что каждая подобная игра стоит от $100 млн, не считая затрат на маркетинг. По словам эксперта, освоить такую сумму реально, однако грамотно нанять правильных специалистов, провести разработку возможно только в случае наработки собственного подобного опыта. Он подчеркнул, что у российских команд практически нет навыков в области создания футбольных симуляторов.

Три — пять лет — стандартный срок для разработки игры класса А. Скорее всего, будет использоваться готовый движок и не нужно будет тратить много сил на технологическую часть проекта. Можно будет посвятить все силы наполнению контентом. При команде в 150–200 человек это вполне реальный срок для подобного продукта, — заключил он.

Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин после церемонии открытия Игр будущего в Казани предложил президенту РФ Владимиру Путину идею создания отечественного футбольного симулятора. По словам спортсмена, компьютерная игра поможет сохранить интерес к этому виду спорта у молодого поколения.