Аршавин предложил Путину создать российский аналог симулятора FIFA Аршавин обсудил с Путиным создание российской версии футбольного симулятора FIFA

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин после церемонии открытия Игр будущего в Казани предложил президенту РФ Владимиру Путину идею создания отечественного футбольного симулятора, сообщает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. По словам спортсмена, компьютерная игра поможет сохранить интерес к этому виду спорта у молодого поколения.

У меня есть предложение, которое я считаю верным. Чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за национальную сборную, за команды Премьер-Лиги, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет, — заявил Аршавин.

Путин поинтересовался, чем он может помочь. В ответ футболист попросил российского лидера помочь с «Газпромом», чтобы они сделали симулятор. Глава государства пообещал поговорить на тему создания отечественного аналога игры FIFA с председателем правления компании Алексеем Миллером.

Как ранее заявил Путин на церемонии открытия Игр будущего в Казани, фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом в России. В нем объединяются компьютерные игры и аэробная физическая нагрузка. Этот вид активности в РФ внесли в национальный реестр видов спорта в начале 2023 года.