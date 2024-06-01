Названа главная проблема России, связанная с детьми Онищенко: главной проблемой России остается низкая рождаемость

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рождение детей перестало быть приоритетом в России, заявил NEWS.ru врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, коэффициент рождаемости на одну женщину 1,41 в России к 2030 году составит только 1,6, а для простого воспроизводства нужны двое детей.

Главное беспокойство, связанное с детьми, их у нас мало. Коэффициент рождаемости на одну женщину 1,41 в России к 2030-му будет только 1,6. Это даже не расширенное воспроизводство. Одна женщина родит 1,6 ребенка. Простое воспроизводство — двое детей, расширенное — трое и больше. Дети перестали быть приоритетом, а значит, мы им грозим, мы воспитали поколение, которое считает рождение детей чуть ли не пережитком прошлого, хотя это главное, ради чего Создатель пустил нас на эту землю, — сообщил Онищенко.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая до этого отмечала, что сейчас наибольший вклад в демографию России вносят решения правительства, которые направлены на поддержку рождения вторых, третьих и последующих детей. Однако многие женщины, имеющие возможность родить ребенка, не идут на такой шаг.

Ранее директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко заявил, что сейчас средства, которые выделяют власти на поддержку семей с детьми, идут не родителям, а банкам и строительным компаниям. По его мнению, при изменении сложившейся тенденции пары смогут самостоятельно выбирать подходящую для себя квартиру, а не ту, которая подходит под условия кредитных организаций.