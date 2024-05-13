«Не имеем шанса не решить»: в ГД высказались о демографической проблеме Депутат Буцкая: в России есть пути по увеличению рождаемости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сложилась демографическая ситуация, которой раньше никогда не было, однако возможности оставить проблему нерешенной нет, рассказала корреспонденту NEWS.ru депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, женщин, которые сейчас должны войти в репродуктивный возраст, не купишь ни за какие деньги, но пути по увеличению рождаемости все же есть.

Вопрос, который не дает спать президенту, — вопрос демографии, мы уверены, что мы теперь не имеем шанса не решить. Понятно, что ни за какие деньги не купишь тех женщин, которые сейчас должны войти в репродуктивный возраст, но совершенно очевидно, что есть пути по увеличению рождаемости, — уверена Буцкая.

Депутат добавила, что большой вклад в демографию вносят решения по поддержке рождения вторых, третьих и последующих детей. Кроме того, немалую роль играет младенческая смертность. Буцкая обратила внимание, что сегодня в России минимальные показатели, которых прежде никогда не было.

Ну и вопрос иммиграции. Для нас очень важна та иммиграция, которая поможет, с одной стороны, поддержать нашу страну с точки зрения трудовых ресурсов, но, с другой стороны, она не заменит тот самый первый пункт, пункт рождаемости. Поэтому у нас работы много, цели поставлены, и я уверена, что они будут достигнуты, — заключила она.

Ранее и. о. вице-премьера России Татьяна Голикова заявила, что число россиянок в репродуктивном возрасте продолжит уменьшаться. По ее словам, прирост количества женщин в возрасте 20–29 лет ожидается только с 2028 года.