Названа главная причина появления перхоти Трихолог Нагайцева: перхоть появляется из-за неправильно подобранного шампуня

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Перхоть появляется из-за неправильно подобранного гигиенического средства, заявила NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, чаще всего это происходит, когда используется бисульфатный шампунь вместо шампуня для жирных волос. Врач подчеркнула, что при выборе подходящего шампуня нужно проконсультироваться со специалистом.

Кожа головы полностью не промывается, нарушается водно-липидный баланс кожи и может появиться перхоть. Или наоборот – кожа слишком сухая, человек покупает шампунь с высокой промывающей способностью, из-за чего дополнительно пересушивает кожу. В этом случае стоит просто подобрать правильный шампунь и перхоть проходит, — сказала Нагайцева.

Ранее Нагайцева рассказала, что летом во время ухода за волосами на первый план выходит гигиена, мыть голову нужно по мере загрязнения и по мере необходимости. Трихолог посоветовала добавить к основному шампуню ежедневное средство для мытья волос, носить головные уборы и обязательно промывать волосы после морской воды. Как отметила специалист, летом головные уборы уберегут кожу от солнечных ожогов, так как любой ожог части головы может привести к повреждению в работе волосяных фолликулов и, как следствие, к выпадению волос.