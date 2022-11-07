Названа главная ошибка родителей, делающая детей истеричными Невролог Гайфутдинов: истерики детей напрямую связаны с дефектами воспитания

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Частые детские истерики и капризы во многом связаны с дефектом воспитания и гиперопеки со стороны родителей, рассказал в беседе с NEWS.ru невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. По его словам, подобные моменты негативно сказываются на человеке и переходят во взрослую жизнь. У таких людей нет никаких нарушений функций мозга, зрения, слуха, но существуют расстройства личности, справиться с которыми может помочь психотерапевт.

Родители, дедушки, бабушки ждали появления на свет долгожданного первенца, идет гиперопека ребенка, уделяется внимание любой его прихоти, создаются тепличные условия, ребенка окутывают чрезмерным вниманием. В многодетных семьях такое сложно представить, а тут ребенок приходит, например, в магазин, начинает капризничать, хочет то, это. Родителям важно снять с ребенка тепличный эффект и гиперопеку, чтобы ребенку давали самостоятельный выбор, прекратить его баловать, иначе дефекты воспитания перейдут во взрослую жизнь и человек будет неосознанно извлекать выгоду и обвинять в своих проблемах других, — рассказал Гайфутдинов.

Невролог подчеркнул, что у детей расстройства личности проявляется в капризах, в сознательном возрасте такие люди, как артисты на сцене, всегда хотят быть в центре внимания и часто одеваются в яркие цвета. Справиться с расстройствами личности может помочь психотерапевт, который пропишет лечение, проанализировав состояние пациента.

Ранее психолог Марина Гладышева объяснила, что присутствие рядом обоих родителей дает ребенку ощущение безопасности, а проблемы с ними действуют на психику разрушительным образом. Она подчеркнула, что часто выросшие дети из неполных семей пытаются компенсировать личные проблемы, возникшие так или иначе из-за родителей, при помощи спиртного или наркотиков.