Названа доля туристов, готовых весь отпуск не покидать территорию отеля

https://static.news.ru/photo/9d6f0688-b3dd-11ea-b91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Социологическое исследование, проведённое сервисом путешествий, показало, что более трети путешественников готовы провести отпуск в отеле без права покидать гостиничную территорию.

В опросе Tutu.ru приняли участие 2700 человек, передаёт РИА Новости. 64% опрошенных не согласились провести весь отпуск в отеле. 23% признались, что хотят всё же иногда выходить на пляж или на экскурсии. 41% предпочли бы вообще не отдыхать в гостиницах с ограничениями на выход и вместо этого отправились бы с палаткой в лес или в деревню.

36% участников исследования готовы провести всё время отдыха в отеле, но с оговорками. 25% пойдут на это, если гостиница будет просторной и с бассейном. 4% туристов устроит безвылазное пребывание в отеле с системой «всё включёно» и с безлимитным алкоголем. Столько же готовы не выходить во внешний мир, если будут жить в особенно шикарном зарубежном отеле.

Ранее NEWS.ru приводил результаты исследования, согласно которым в России выросла доля путешественников, предпочитающих пользоваться услугами авиакомпаний-лоукостеров.