Названа доля туристов, готовых весь отпуск не покидать территорию отеля

Социологическое исследование, проведённое сервисом путешествий, показало, что более трети путешественников готовы провести отпуск в отеле без права покидать гостиничную территорию.
В опросе Tutu.ru приняли участие 2700 человек,
36% участников исследования готовы провести всё время отдыха в отеле, но с оговорками. 25% пойдут на это, если гостиница будет просторной и с бассейном. 4% туристов устроит безвылазное пребывание в отеле с системой «всё включёно» и с безлимитным алкоголем. Столько же готовы не выходить во внешний мир, если будут жить в особенно шикарном зарубежном отеле.
Ранее NEWS.ru приводил результаты исследования, согласно которым в России выросла доля путешественников, предпочитающих пользоваться услугами авиакомпаний-лоукостеров.
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