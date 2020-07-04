Назван срок снижения агрессивности коронавируса

https://static.news.ru/photo/73ac743a-be18-11ea-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Спад агрессивности коронавирусной инфекции произойдёт не ранее, чем через год, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

От года до трёх лет. Может быть, и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2, — отметил Альтштейн в беседе с KP.RU.

По словам вирусолога, переходя от человека к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего носителя, что помогает ему распространяться дальше. Так, коронавирусу невыгодно вызывать тяжёлое заболевание, так как в этом случае человек перестаёт общаться с другими людьми и не разносит инфекцию.

Анатолий Альтштейн также напомнил, что в 1930–1940-е годы учёные изучили эволюцию инфекционных болезней и сделали вывод, что инфекционное заболевание протекает в тяжёлой форме только первое время.

Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счёт, не причиняя при этом сильный вред, — подытожил вирусолог.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящее время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции.

Люди должны находиться дома до 12 июля. Ранее режим действовал до 5 июля для всех, кроме людей старше 65 лет: для них режим сохранялся до 12 июля.

По последним данным, на территории региона зафиксировано около 10 тысяч заражённых коронавирусом. Наибольшее число случаев выявлено в Сургуте, где COVID-19 заболели 2,8 тысячи человек. Всего в субъекте умерли 65 пациентов.