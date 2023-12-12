Назван способ заставить «новогодних» квартиросъемщиков вести себя прилично Юрист Русяев: новогодних квартиросъемщиков нужно обязать возместить любой ущерб

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«Новогодних» арендаторов квартир и домов реально заставить «вести себя прилично», если зафиксировать в договоре «любую мелочь», касающуюся состояния имущества, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт отметил, что в документах необходимо прописать обязанность организаторов вечеринки или семейного праздника возместить любой ущерб.

Важно заключить письменный договор аренды жилья с указанием полной ответственности арендатора за сохранность имущества согласно описи, порядок возмещения возможного ущерба, а также предусмотреть меры ответственности за нарушение обязательств — неустойки, штрафы. Необходимо проверить документы всех лиц, кто будет проживать в арендуемом помещении по договору. По возможности сделать копии или фотографии страниц паспорта с личными данными и регистрацией места жительства, — добавил Русяев.

Собеседник также посоветовал прописать в договорах ограничение на число проживающих, а также запрет на проведение тех или иных мероприятий, вызывающих у владельца недвижимости наибольшие опасения. Русяев отметил, что имеет смысл потребовать от арендаторов внесения обеспечительного платежа — суммы, которая будет возвращена после выезда в случае отсутствия претензий к состоянию жилья и имущества.

Это заставит арендаторов относиться к чужому имуществу более бережно и вести себя прилично. Размер обеспечительного платежа можно установить, исходя из стоимости наиболее ценных предметов интерьера. Наконец, при возврате ключей важно вместе с арендаторами осмотреть все помещения и имущество, проверив их целостность и исправность. Любые выявленные повреждения нужно зафиксировать письменно в акте приема-передачи жилья по окончании аренды, — подытожил Русяев.

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