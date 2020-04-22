Назван способ избежать распространения коронавируса по России

https://static.news.ru/photo/729157d4-8455-11ea-8bd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса в России способна измениться в лучшую сторону, если власти в регионах смогут его сдержать. Об этом заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, в противном случае ситуация грозит выйти из-под контроля, сообщает РИА Новости.

Лебединская отметила, что в данный момент в России на тысячу человек показатель заразившихся равен 0,29, тогда как в Испании он составляет 4,23, в Италии — 2,96, а в США — 2,31.

Но у нас особая ситуация — около 70 процентов заболевших находятся в Москве и Московской области, — сказала эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач Александр Мясников заявил об ошибочности своего прогноза о пике заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, расхождение по времени составит один месяц. Если раньше доктор называл временем для пика эпидемии конец апреля, то теперь он считает, что это произойдёт в конце мая.