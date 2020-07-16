Назван способ избавления от прыщей в жару

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Регулярное умывание может помочь избавиться от появления воспалительных элементов на коже в жару, рассказала специалист Института Пластической Хирургии на Цветном бульваре Белла Айрапетова.

Избыток кожного сала и провоцирует усиленное распространение микровозбудителей в нашей коже. Чем тщательнее мы умываемся в жару — тем лучше. Рекомендуется делать это не только утром и вечером, а после каждого возвращения домой в течение дня. Для этого следует пользоваться средством для умывания с небольшим количеством кислот, — отметила косметолог в беседе с Lenta.ru

По её словам, после умывания следует протирать лицо специальным тоником, так как средство убирает всё лишнее, тонизирует кожу и усиливает действие последующего продукта для увлажнения. Что касается кремов — их стоит выбирать лёгкой текстуры, чтобы не забивать поры и давать коже возможность дышать.

Кроме того, предотвратить появление прыщей и пигментных пятен помогают средства с SPF защитой. Также один-два раза в неделю можно использовать гоммажи. Косметолог пояснила, что «они, в отличие от скрабов, не травмируют кожу лица, так как не содержат абразивных частиц».

В заключении Белла Айрапетова посоветовала не использовать в летний период плотные тональные средства.

Ранее NEWS.ru писал, что дерматолог-косметолог Александра Гонт рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица летом. По её словам, следует пользоваться очищающими пенками, лосьонами и ночными кремами и не забывать увлажнять кожу.