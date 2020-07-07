Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей лица в жару

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Врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица летом. По её словам, следует пользоваться очищающими пенками, лосьонами и ночными кремами и не забывать увлажнять кожу.

Днем мы умываемся пенкой, чтобы убрать загрязнения. Протереть лицо лосьоном, тоником, чтобы восстановить кислотный баланс PH, и нанести лёгкий крем, — отметила специалист в беседе с Москвой 24.

Кроме того, по словам Гонт, в летнее время вовсе не обязательно отказываться от косметики, так как современные средства не загрязняют поры, а наоборот, защищают её от ультрафиолета:

ВВ-крем позволяет избежать пигментных пятен. Он заменяет увлажняющий крем, в нём есть тональная основа и защита от солнца.

Гонт подчеркнула, что большинство средств представляют из себя плёнку, под которой кожа может дышать, а сама плёнка не позволяет грязи попасть в поры. Более того, она впитывает выделение желез и не дает лицу блестеть.

Ранее NEWS.ru писал, что сформировать красивый летний загар и поддержать здоровый вид кожи помогут овощи и фрукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан. В частности, дерматологи рекомендуют употребление персиков, абрикосов, дынь, арбузов и винограда. Кроме того, стоит присмотреться к брокколи и помидорам, а также к печени и красным сортам мяса. Все эти продукты оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов. Кроме того, помидоры, мясо и тунец содержат тирозин — аминокислоту, которая способна стимулировать выработку пигмента меланина и продлевать его жизнь.