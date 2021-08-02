Назван самый заразный вид гепатита

Самым заразным среди вирусов гепатита считается B. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких.

Гепатит В заразнее раз в 100, чем вирус гепатита С, раз в десять, чем вирус иммунодефицита человека. Чтобы заразиться им, нужны ничтожно малые 0,00001 миллилитра крови, содержащей вирус, — заявил Бацких.

С другой стороны, труднее всего заразиться вирусом гепатита C. По его словам, известны случаи, когда даже через инъекции не происходило заражение вирусом.

Ранее сообщалось, что у заражённых гепатитом С людей в 100 раз увеличивается вероятность появления рака печени. Порог пятилетней выживаемости при раке преодолевают 80% пациентов, но у значительного числа возникает рецидив.

В 2020 году терапия для пациентов с гепатитом С была доступна менее 0,5% от общего оценочного количества нуждающихся россиян.