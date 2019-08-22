https://static.news.ru/photo/dace0424-c4dd-11e9-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чаще всего аварии с полным уничтожением автомобиля («тоталем») случаются в городе Темрюк в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе стаховой компании «Согласие».

Выяснилось, что в Темрюке такие ДТП случаются в 2,5 раза чаще, чем в среднем по стране. В топе антирейтинга также оказались Челябинск, Липецк и Воронеж. Частота «тоталей» там 1,8−1,9 раз превышает среднероссийскую, пишет Life.ru .

За ними расположились Иркутск и Новосибирск. Там аварии с полным уничтожением авто происходят в 1,5 раза чаще, чем в других регионах страны.

А вот самыми безопасными стали Тюмень, Рязань и Ульяновск. В них «тоталей» в два раза меньше. Ярославль, Калининград, Псков, Оренбург заняли следующие строчки рейтинга безопасных городов.

Ранее Минэкономики оценило связь аварийности с числом частных камер на дороге. В ведомстве считают, что привлечение частных компаний по видеофиксации ДТП поможет снизить их количество на российских дорогах, писал News.ru.