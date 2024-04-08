Названы простые и нестандартные способы успокоить нервы Психолог Булгакова: успокоить нервы в домашних условиях поможет рисование

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Успокоить нервы в домашних условиях можно с помощью арт-терапии, рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Она отметила, что в качестве антидепрессанта подойдет рисование или поход в музей или на выставку.

Именно в процессе творчества/созерцания вы находите те пути решения проблем, о которых и не думали за повседневными рутинными действиями. Поэтому любой поход на выставку, в музей будет иметь терапевтический эффект. Вы испытываете определённые эмоции, происходит внутренняя работа, — добавила Булгакова.

Собеседница подчеркнула: к активным и простым техникам арт-терапии относятся раскрашивание картинок, изображение своих чувств или ситуации «какой я сейчас». По ее словам, в данных случаях нет строгих интерпретаций линий, цветов, сюжета.

Но, к примеру, сильный нажим, преобладание красного, черного цветов могут говорить о напряжении, агрессии, тревоге, общей усталости. Суть активной арт-терапии — в выплеске эмоций, освобождении от внутреннего напряжения, и создании ресурса для комфортной жизни. Арт-терапия позволяет «выдохнуть», успокоиться, настроиться на позитивный лад, — подытожила Булгакова.

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