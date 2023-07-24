Назван продукт, улучшающий внимание и память у пожилых Британские ученые назвали чернику полезной для когнитивных способностей пожилых людей

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Употребление черники положительно влияет на когнитивные способности пожилых людей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования специалистов Королевского колледжа Лондона, опубликованные в журнале The American Journal of Clinical Nutrition. Как выяснили британские ученые, эта ягода улучшает работу мозга и кровеносных сосудов.

Издание отмечает, что в ходе исследования эксперты занимались поиском способа замедлить или вовсе предотвратить такие возрастные изменения, как снижение когнитивных функций и большая подверженность сердечно-сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям.

Уточняется, что участниками эксперимента стал 61 человек в возрасте от 65 до 80 лет, их разделили на две группы, одной из которых ежедневно давали плацебо, а другой — 26 граммов порошка черники. В результате члены второй группы через 12 недель имели более здоровые кровеносные сосуды и лучше справлялись с когнитивными задачами по сравнению с первой группой.

Как пояснили ученые, черника содержит антоцианы — один из видов полифенолов, дающие ягоде синий цвет. Антоцианы являются сильными антиоксидантами, которые нейтрализуют действие свободных радикалов, препятствуют росту опухолей и оказывают общее благотворное влияние на здоровье.

Ранее о полезных свойствах черники для пожилых людей рассказала и врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, эта ягода очень полезна, когда в организме с годами нарастает окислительный стресс. Черника оказывает благотворный эффект на работу мозга пожилых людей, нормализует артериальное давление, положительно влияет на зрение.