Диетолог назвала средство для улучшения работы мозга в пожилом возрасте Диетолог Королева рассказала о полезных свойствах черники для работы мозга у пожилых

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Черника оказывает благотворный эффект на работу мозга пожилых людей, нормализует артериальное давление и положительно влияет на зрение, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, эта ягода очень полезна, когда в организме с годами нарастает окислительный стресс.

Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие, — рассказала врач.

Диетолог также отметила, что черника благотворно влияет на работу сердца и сосудов, укрепляя сосудистую стенку и участвуя в стабилизации систолического и диастолического давления. А биофлавоноиды в ее составе позитивно воздействуют на работу головного мозга.

Можно вводить ее в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза, — подчеркнула Королева.

Кроме того, медик рассказала о полезных свойствах черники для зрения пожилых людей. По ее словам, употребление ягоды помогает предотвратить отслоение сетчатки, улучшает микроциркуляцию в сосудах глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала внезапное появление на коже синяков признаком хрупкости сосудов у пожилых людей. Специалист пояснила, что с возрастом эластичность сосудов снижается, из-за чего они становятся склонны к повреждениям.